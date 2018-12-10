احدث الأخبار

راشد بن جعيثن يهدي خادم الحرمين قصيدة شعرية بمناسبة ذكرى البيعة
محليات
 الجبير ووزير الشؤون الخارجية التونسي يزوران معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
أبرز المواد
 وفاة طالبة بالمرحلة الابتدائية في حادث “دهس” بالقطيف
المنطقة الشرقية
 استكمال “جسر الملك حمد” بين السعودية والبحرين في 2027
أبرز المواد
 جامعة جدة تكمل استعداداتها لإطلاق مسابقة القرآن الكريم وسط تنافس أكثر من 21 جامعة وكلية
منطقة مكة المكرمة
 تنفيذ 42 جولة رقابية واتلاف 10 كيلوجرام من مشتقات التبغ في نجران
منطقة نجران
 انطلاق اختبارات الفصل الأول بجامعة نجران
منطقة نجران
 معالي مدير جامعة نجران يشكر سمو أمير المنطقة لرعايته الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية
منطقة نجران
 وكيل إمارة نجران: في ذكرى البيعة تسمو منجزات خادم الحرمين الشريفين
منطقة نجران
 غداً.. أمير نجران يرعى الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران
منطقة نجران
 العقيد المالكي : القوات المشتركة للتحالف تجدد دعمها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المجالات كافة
أبرز المواد
 أمير نجران: البيعة عقيدة.. وفي ظل قيادتنا لم نعش لحظة في مكره ولا عسر ولا شدة
منطقة نجران
راشد بن جعيثن يهدي خادم الحرمين قصيدة شعرية بمناسبة ذكرى البيعة

راشد بن جعيثن يهدي خادم الحرمين قصيدة شعرية بمناسبة ذكرى البيعة

محليات
الجبير ووزير الشؤون الخارجية التونسي يزوران معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

الجبير ووزير الشؤون الخارجية التونسي يزوران معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

أبرز المواد
وفاة طالبة بالمرحلة الابتدائية في حادث “دهس” بالقطيف

وفاة طالبة بالمرحلة الابتدائية في حادث “دهس” بالقطيف

المنطقة الشرقية
استكمال “جسر الملك حمد” بين السعودية والبحرين في 2027

استكمال “جسر الملك حمد” بين السعودية والبحرين في 2027

أبرز المواد

راشد بن جعيثن يهدي خادم الحرمين قصيدة شعرية بمناسبة ذكرى البيعة

راشد بن جعيثن يهدي خادم الحرمين قصيدة شعرية بمناسبة ذكرى البيعة
http://almnatiq.net/?p=667047
المناطق - الرياض

في ذكرى البيعة الرابعة يتجلى التاريخ على منبر الانتصارات القديمة والجديدة ؛وعراك العقيدة السمحة الطاهرة مع اعداء أهل السنه والجماعة صراعات تمتد إلى ما قبل الإسلام والعرب بالغتهم العربية الفحى يصارعون الفرس والروم في أعتى المعارك ويسجلون الانتصارات تلو الانتصارات عليهم .. وماهذه الحقائق إلا وقود للتاريخ العربي الإسلامي المشرف . كل هذا يستحضره سيد التاريخ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي يدرك الأبعاد السياسية والتاريخية والعقائدية للأعداء منذ الأزل ؛ لذلك صدح بها حزم وعزم مسيرة مستمدة من إرث ممتد إلى صدر التاريخ والعقود الثلاثة مابعد الألف سنة إنه سلمان الذي لم يترك للمتسللين من العرب والفرس فرصة لتشتيت مابقى من أرومة العرب بالمواجهة الحقيقية الفعلية التي قادها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بنجاح باهر ..بارك الله للوطن في قيادته .وهاهي القوافي الشعرية تستعرض الشعر لتكون وثيقة معاصرة في زمن الانتصارات :

ياسيد ملوك العرب قدر ومقام /
ماخبر مثلك بالزمان الأولي/
منك ابتدأ ثم انتهى كل الكلام/
بنصرٍ مؤزر من إلاهٍ معتــلي/
كلٍ يقول اللي بعد فارس سلام /
سلمان بن عبدالعزيز الفيصلي /
عن العقيدة بالحزم يجلا الظلام /
خلا قطر واذنابها في معزلـي /
حرٍ شهر يكسر على البيت الحرام /
على الجوارح كل أبوها معتلي/
وعلى المدينة ستل متونه وحام /
قبر النبي فيها وأبو بكر وعلي ي
وقبر عمر فاروق مجدٍ مايضام
وعثمان بن عفان خير المنزلي /
حامي حمى الإسلام بحدود الحسام /
ومساعده ربٍ على خلقه ولي /
ولا علينا من حكي هاك الطغام /
الدار داره والأهل به هم هلي /
وحول عدوه من على راس السنام س /
ماحه عن الجمه مثل موح الدلي /
وجمع شتات منتثر شرقٍ وشام /
يوم انتخى بطويق شعبٍ وجبلي /
النخوة اللي زلزلت صم العظام /
من مجد موروث الحمايا ينهلي /
من سطوته فرخ على الغصن الحمام /
الأمر واضح يارجاجيل وجلي /
ماعــاد لعـدانا بعد ذكـر وعـلام س /
تخانسو من مشهد المجد الملي /
اليوم خلا اعداه في وجه الملام /
وثور بهـم ذخـيـرةٍ فـالـمـحثـلي /
أعلن بحزمه والعزم واسمع بها كل الأنام /
عقيدتي مربط حصاني وجملي /
واليوم خلا المملكة تصبح على ماهو يرام/
وولي عهده بالسياسة مكرب حزامه ملي /

روابط ذات صلة

الجبير ووزير الشؤون الخارجية التونسي يزوران معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

الجبير ووزير الشؤون الخارجية التونسي يزوران معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
استكمال “جسر الملك حمد” بين السعودية والبحرين في 2027

استكمال “جسر الملك حمد” بين السعودية والبحرين في 2027
ولي العهد يصل المنطقة الشرقية

ولي العهد يصل المنطقة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*