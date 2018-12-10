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الدبل يجتمع بلاعبي الاتفاق.. والفريق يواصل تدريباته

الدبل يجتمع بلاعبي الاتفاق.. والفريق يواصل تدريباته
http://almnatiq.net/?p=667058
المناطق - الدمام

اجتمع رئيس النادي الاستاذ خالد الدبل اليوم ( الاثنين) مع اللاعبين قبل بداية التدريبات حاثاً إياهم على مضاعفة الجهد والتركيز في التدريبات ونسيان المباريات السابقة، موضحاً قدرتهم على تقديم المستوى وتحقيق النتائج المأمولة.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية عصر اليوم على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة وذلك تحت إشراف المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس وذلك استعدادا لمواجهة الوحدة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث عمد سيرخيو إلى تكثيف النواحي اللياقية والتكتيكية قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة بغية تجهيز اللاعبين للمباراة القادمة.

من جهه أخرى يعقد مدرب الفريق سيرخيو بيرناس واللاعب فارلي روزا مؤتمراً صحفياً مساء يوم غدٍ الثلاثاء للحديث عن استعدادات الفريق لمباراة الوحدة.

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