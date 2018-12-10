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بدء تنفيذ مشروع المظلات في سوق الأسر المنتجة بالنعيرية

بدء تنفيذ مشروع المظلات في سوق الأسر المنتجة بالنعيرية
http://almnatiq.net/?p=667062
المناطق - فتحية عبدالله

كشفت بلدية محافظة النعيرية عن البدء في تنفيذ مشروع إنشاء مظلات في سوق النساء ( الأسر المنتجة )، في المحافظة، والذي تبلغ مساحته الاجمالية 30700 متر مربع، حيث سيتم تظليل 450 متر من المساحة الاجمالية، بهدف توفير بيئة صحية لجميع البائعات في السوق، والذي يعتبر من بين أشهر الأسواق الشعبية النسائية على مستوى المملكة .
وأوضح رئيس بلدية النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أن المشروع يهدف لتحقيق مظهر خارجي يليق بتراثية السوق الذي يعتبر مقصد مهم لعدد كبير من الزائرين من داخل المملكة وخارجها، إضافة الى الحفاظ على شكل تراثي منظم للوجهة الخارجية لجميع المحلات ويكون شكل عام للسوق بالكامل، وكذلك الحفاظ على رصيف المشاة أمام المحلات لتحقيق السلامة المرورية للمشاة الزائرين بعيدا عن مسار السيارات .
وأكد أنه تم أيضا مراعاة تحقيق الأمن والسلامة لأصحاب المحلات والزائرين، وذلك بعد أن قامت البلدية بإزالة التمديدات الكهربائية الغير نظامية التي تم وضعها من قبل أصحاب المحلات, فيما قامت البلدية بوضع مظلات جديدة بطريقة فنية لحمايتهم من الالتماس الكهربائي ومنع تسرب مياه المطر، ومعالجة التشوه البصري حتى يتناسب ويليق بتراثية وحداثة منظر المكان في سوق النساء.
وأكد على أن المشروع يأتي ضمن خطة تطوير السوق تطوير وإزالة معوقات عمل البائعات وكذلك تطوير المخطط التسويقي للسوق وإحداث تطوير شامل يهدف لخدمة البائعات والمتسوقين.

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