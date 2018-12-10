سياحة القصيم تعرف الطلاب بالأنشطة السياحية

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نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة (تكامل) برنامجاً تعريفياً موجهاً لطلاب التعليم العام عنوانه (ا اكتشف المهن في الأنشطة السياحية ) ويهدف البرنامج لتعريف طلاب التعليم العام بفرص العمل في القطاع السياحي حضره 16 طالبا وقد اقيم البرنامج في فندق موفنبيك ببريدة واستمر لحوالي 3 ساعات واوضح مديرعام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح ان البرنامج يأتي ضمن البرامج التعريفية التي تنفذها الهيئة من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) وبالتنسيق مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص وتستهدف عددا من شرائح المجتمع تتضمن مستثمرين وراغبي استثمار وعاملين وغيرهم، وأكد المشيقح أن هذا البرنامج تحديدا والذي ينفذ بالتنسيق مع وزارة التعليم ومنشآت سياحية يهدف الى تعريف الطلاب بفرص العمل المستقبلية في القطاع السياحي والذي يعتبر من أهم القطاعات المنتجه لفرص العمل،وفي نهاية البرنامج تم تسليم شهادات حضور للمشاركين