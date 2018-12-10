تعليم الأحساء يطبق برنامج الأسبوع الحي للانضباط لأكثر من 219 ألف طالب وطالبة

المناطق - فتحية عبدالله

نفذت إدارة تعليم الأحساء برنامج الانضباط المدرسي ” الأسبوع الحي ” من اليوم الاثنين 3-6 / 4 / 1440 هـ والذي اطلقته وزارة التعليم في الاسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الاول من العام 1439هـ / 1440هـ ،لجميع المراحل الدراسية ” بنين – بنات ” ممثلة في 1100مدرسة ،ودخول لأكثر من 219 ألف طالب وطالبة بمدارس المحافظة بالاختبارات بمدنها وقراها وهجرها، و بدروها حرصت إدارة تعليم الأحساء على تنفيذ هذا البرنامج لمتابعة جادة للمدارس وتأكيدات للحضور للطلاب والتفاعل مع البرامج ، باعتبار أن الأسابيع الدراسية كلها ذات اهمية بالغة ، فلا يوجد هناك أسبوع ليس له أهمية .

حيث تزيد خلال هذا الاسبوع فرص التعلُّم، والتحصيل الدراسي ، وأهمية استمرار الدوام المدرسي وفق التوقيت الزمني المعتمد ، سواء في دخول الطلاب وخروجهم ، مع استمرار المعلمين في تنفيذ الدروس بشكل فاعل ، يصاحب ذلك متابعة إشرافية من مكاتب التعليم والتأكيد على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة استمرار حضور الطلاب في جميع الأيام.

وفي كلمة لمدير تعليم الأحساء الاستاذ احمد بن محمد بالغنيم أكد فيها أن التعليم ركيزة مهمة في تقدم الدول و تحقيق حضارة الشعوب ، وأساس صناعة الطاقات البشرية ، و تهيئة العقول إلى المشاركة الفاعلة في مسارات التنمية ، و بعد أيام قلائل يأتي موسم الحصاد يقطفون خلاله ثمارا يانعة بعد أن بذلوا الجهد ، و سيحصد المجدون النجاح و يُسعدون أنفسهم و أسرهم و مدارسهم بتفوقهم.

وأضاف أن موسم الاختبارات ليس شبحا و لا صعبا و لا زيادة في التعب بل موسم قطف الثمار ، و الاستمتاع بحلاوة العلم ، و الاحتفاء بالنجاح ، و فرصة لإثبات الذات ، و تأكيد الثقة بالنفس ، و هو محطة لإعادة ترتيب الأولويات.