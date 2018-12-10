أمير الجوف يلتقي رئيس الهمم بالقريات ويتسلم التقرير السنوي لهم

المناطق - الجوف

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف حفظه الله بمحافظة القريات اليوم، مؤسس والمشرف علي مركز أصحاب الهمم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقريات الأستاذ بريم بن محرق الأشجعي .

حيث اطلع سموه الكريم على أنشطة واحتياجات أصحاب الهمم بالقريات، كما تسلم سموه من الأشجعي التقرير السنوي للمركز والذي تضمن أهم الأهداف والإنجازات والمبادرات والبرامج والشراكات الخاصة بالمركز، متمنياً سموه لهم التوفيق .

وفي نهاية اللقاء قدم الأشجعي شكره لسمو أمير المنطقة على حرصه حفظه الله واهتمامه ودعمه لهذه الفئة الغالية لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.