احدث الأخبار

ولي العهد يغادر المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 “فتاة الخليج” تختتم المهرجان الوطني لذوي الإعاقة بالخبر بحضور ١٠ الآف زائر
المنطقة الشرقية
 د التويجري: أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة يبادلون خادم الحرمين الشريفين الحب والولاء
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يلتقي رئيس الهمم بالقريات ويتسلم التقرير السنوي لهم
منطقة الجوف
 تعليم الأحساء يطبق برنامج الأسبوع الحي للانضباط لأكثر من 219 ألف طالب وطالبة
المنطقة الشرقية
 سياحة القصيم تعرف الطلاب بالأنشطة السياحية
منطقة القصيم
 بدء تنفيذ مشروع المظلات في سوق الأسر المنتجة بالنعيرية
المنطقة الشرقية
 الدبل يجتمع بلاعبي الاتفاق.. والفريق يواصل تدريباته
أبرز المواد
 صورة ولي العهد تزين مبنى “اثراء ” قبل تدشين مدينة ” سبارك “
أبرز المواد
 معرض صنعتي 2018 يستقبل زواره اليوم باركان متنوعة ومنتجات تنافسية
المنطقة الشرقية
 راشد بن جعيثن يهدي خادم الحرمين قصيدة شعرية بمناسبة ذكرى البيعة
محليات
 الجبير ووزير الشؤون الخارجية التونسي يزوران معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
أبرز المواد
ولي العهد يغادر المنطقة الشرقية

ولي العهد يغادر المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية
“فتاة الخليج” تختتم المهرجان الوطني لذوي الإعاقة بالخبر بحضور ١٠ الآف زائر

“فتاة الخليج” تختتم المهرجان الوطني لذوي الإعاقة بالخبر بحضور ١٠ الآف زائر

المنطقة الشرقية
د التويجري: أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة يبادلون خادم الحرمين الشريفين الحب والولاء

د التويجري: أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة يبادلون خادم الحرمين الشريفين الحب والولاء

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يلتقي رئيس الهمم بالقريات ويتسلم التقرير السنوي لهم

أمير الجوف يلتقي رئيس الهمم بالقريات ويتسلم التقرير السنوي لهم

منطقة الجوف

أمير الجوف يلتقي رئيس الهمم بالقريات ويتسلم التقرير السنوي لهم

أمير الجوف يلتقي رئيس الهمم بالقريات ويتسلم التقرير السنوي لهم
http://almnatiq.net/?p=667071
المناطق - الجوف

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف حفظه الله بمحافظة القريات اليوم، مؤسس والمشرف علي مركز أصحاب الهمم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقريات الأستاذ بريم بن محرق الأشجعي .
حيث اطلع سموه الكريم على أنشطة واحتياجات أصحاب الهمم بالقريات، كما تسلم سموه من الأشجعي التقرير السنوي للمركز والذي تضمن أهم الأهداف والإنجازات والمبادرات والبرامج والشراكات الخاصة بالمركز، متمنياً سموه لهم التوفيق .
وفي نهاية اللقاء قدم الأشجعي شكره لسمو أمير المنطقة على حرصه حفظه الله واهتمامه ودعمه لهذه الفئة الغالية لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يتفقد المشروعات التنموية والرياضية خلال جولته للقريات

أمير الجوف يتفقد المشروعات التنموية والرياضية خلال جولته للقريات
نائب أمير الجوف يستقبل رئيس نادي الجندل الرياضي

نائب أمير الجوف يستقبل رئيس نادي الجندل الرياضي
شرطة منطقة الجوف تكرم عدداً من افراد الشرطة نظير تميزهم بعملهم

شرطة منطقة الجوف تكرم عدداً من افراد الشرطة نظير تميزهم بعملهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*