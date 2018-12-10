“فتاة الخليج” تختتم المهرجان الوطني لذوي الإعاقة بالخبر بحضور ١٠ الآف زائر

المناطق - فتحية عبدالله

بحضور تجاوز 10 آلاف زائر، اختتم مساء أمس بالواجهة البحرية بكورنيش الخبر، فعاليات المهرجان الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام تحت شعار “أهلا بالغالين”، والذي نظمه مركز فتاة الخليج للرعاية النهارية التابع لجمعية فتاة الخليج وبإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

من جهتها، قالت مديرة مركز فتاة الخليج للرعاية النهارية، منيرة العماري: إن فعاليات المهرجان الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة تأتي مصاحبة لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف الثالث من ديسمبر في كل عام، حيث قدم المهرجان العديد من المحاضرات والندوات التخصصية بالإضافة إلى برامج تربوية وترفيهية وإرشادية استمرت طيلة أيام الفعاليات، كما كان للأركان المشاركة دور في عملية تثقيف أسر ذوي الإعاقة ونقل الصور الصحيحة للتعامل مع هذه الحالات.

وتضيف العماري قائلة أنه في صباح يوم الخميس، استقبل المهرجان عدد 502 طالب وطالبة يمثلون عشرون مدرسة من مدارس التعليم العام والمراكز المختصة في هذا المجال، حيث تعرفوا على الجهات المشاركة والأركان المصاحبة والبرامج التفاعلية المُعدّة لأبنائنا الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى حضورهم للبرنامج الترفيهي على المسرح، كما أطلق المهرجان بالتعاون مع فريق الشرقية للمشي مبادرة ” يلا نمشي ” لمسافة اثنين كيلومتر وبهدف دمج ذوي الإعاقة، وقد شارك مايزيد على 150 شخصا بهذه المبادرة وبمشاركة عدد من ذوي الإعاقة باختلاف إعاقاتهم وقد لاقت على استحسانهم بفضل من الله.

وفي ختام حديثها تقول العماري نتمنى أن نكون وفقنا بتحقيق أهدافنا التي تكمن في زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوق المعاقين، وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة، وكذلك التعريف بالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، وكل الشكر لكل من ساهم وشارك في نجاح فعاليات المهرجان.

الجدير بالذكر، بلغ عدد الجهات المشاركة بالمعرض 15 جهة تمثل جهات ومراكز مختلفة بالمنطقة الشرقية، وكذلك عدد من الأركان التي تقدم برامج ترفيهية هادفة تحرص على دمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع أقرانهم، كما كان هناك مسرح تفاعلي استطاع استقطاب الأسر وأطفالهم.