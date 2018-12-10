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ولي العهد يغادر المنطقة الشرقية

ولي العهد يغادر المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=667080
المناطق - واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الظهران بالمنطقة الشرقية.
وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وعدد من كبار المسئولين.

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