احدث الأخبار

ماكرون: أطالب الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب
أبرز المواد
 ولي العهد يغادر المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 “فتاة الخليج” تختتم المهرجان الوطني لذوي الإعاقة بالخبر بحضور ١٠ الآف زائر
المنطقة الشرقية
 د التويجري: أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة يبادلون خادم الحرمين الشريفين الحب والولاء
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يلتقي رئيس الهمم بالقريات ويتسلم التقرير السنوي لهم
منطقة الجوف
 تعليم الأحساء يطبق برنامج الأسبوع الحي للانضباط لأكثر من 219 ألف طالب وطالبة
المنطقة الشرقية
 سياحة القصيم تعرف الطلاب بالأنشطة السياحية
منطقة القصيم
 بدء تنفيذ مشروع المظلات في سوق الأسر المنتجة بالنعيرية
المنطقة الشرقية
 الدبل يجتمع بلاعبي الاتفاق.. والفريق يواصل تدريباته
أبرز المواد
 صورة ولي العهد تزين مبنى “اثراء ” قبل تدشين مدينة ” سبارك “
أبرز المواد
 معرض صنعتي 2018 يستقبل زواره اليوم باركان متنوعة ومنتجات تنافسية
المنطقة الشرقية
 راشد بن جعيثن يهدي خادم الحرمين قصيدة شعرية بمناسبة ذكرى البيعة
محليات
ماكرون: أطالب الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب

ماكرون: أطالب الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب

أبرز المواد
ولي العهد يغادر المنطقة الشرقية

ولي العهد يغادر المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية
“فتاة الخليج” تختتم المهرجان الوطني لذوي الإعاقة بالخبر بحضور ١٠ الآف زائر

“فتاة الخليج” تختتم المهرجان الوطني لذوي الإعاقة بالخبر بحضور ١٠ الآف زائر

المنطقة الشرقية
د التويجري: أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة يبادلون خادم الحرمين الشريفين الحب والولاء

د التويجري: أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة يبادلون خادم الحرمين الشريفين الحب والولاء

المنطقة الشرقية

ماكرون: أطالب الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب

ماكرون: أطالب الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب
http://almnatiq.net/?p=667083
المناطق - وكالات

في أول كلمة له منذ بدء حراك “السترات الصفراء” ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعمال العنف التي شهدتها البلاد وأعلن عن خطة ستعرض غدا الثلاثاء أمام البرلمان للتغلب على الأزمة.

وتابع الرئيس الفرنسى: “أربعون عاماً من عدم الارتياح سادت وسط فئات عدة”، مردفا: “نتحمل المسئولية خلال عام ونصف لم نقدم خلالها حلولاً”.

-ماكرون: سيتم مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة

– ماكرون: الغضب والاحتجاج لا يبرران الهجوم على رجال الشرطة والعنف غير مقبول إطلاقا

– ماكرون: أطالب الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب

– ماكرون: يجب انتهاج سياسة توفر فرص العمل وإعادة تأهيل منظومة المعاشات ودفع الأجور

-ماكرون: سيتم إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقل رواتبهم عن 2000 يورو

روابط ذات صلة

الدبل يجتمع بلاعبي الاتفاق.. والفريق يواصل تدريباته

الدبل يجتمع بلاعبي الاتفاق.. والفريق يواصل تدريباته
صورة ولي العهد تزين مبنى “اثراء ” قبل تدشين مدينة ” سبارك “

صورة ولي العهد تزين مبنى “اثراء ” قبل تدشين مدينة ” سبارك “
الجبير ووزير الشؤون الخارجية التونسي يزوران معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

الجبير ووزير الشؤون الخارجية التونسي يزوران معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*