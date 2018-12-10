ماكرون: أطالب الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب

المناطق - وكالات

في أول كلمة له منذ بدء حراك “السترات الصفراء” ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعمال العنف التي شهدتها البلاد وأعلن عن خطة ستعرض غدا الثلاثاء أمام البرلمان للتغلب على الأزمة.

وتابع الرئيس الفرنسى: “أربعون عاماً من عدم الارتياح سادت وسط فئات عدة”، مردفا: “نتحمل المسئولية خلال عام ونصف لم نقدم خلالها حلولاً”.

-ماكرون: سيتم مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة

– ماكرون: الغضب والاحتجاج لا يبرران الهجوم على رجال الشرطة والعنف غير مقبول إطلاقا

– ماكرون: أطالب الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب

– ماكرون: يجب انتهاج سياسة توفر فرص العمل وإعادة تأهيل منظومة المعاشات ودفع الأجور

-ماكرون: سيتم إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقل رواتبهم عن 2000 يورو