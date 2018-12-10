ثانوية الملك سعود بطل دوري كرة الطائرة بدومة الجندل

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حقق فريق ثانوية الملك سعود بطولة كرة الطائرة بمحافظة دومة الجندل بالجوف بعد تغلبه على فريق ثانوية الأمير نايف في المباراة النهائية بنتيجة شوطين مقابل لا شيء والتي جمعتهم على ملعب متوسطة سعيد بن زيد حيث قاد اللقاء تحكيميا المعلم صالح بن رخي الحسن و المعلم صالح بن إبراهيم الدريويش ..

وتأتي بطولة كرة الطائرة لمدارس المرحلة الثانوية بمحافظة دومة الجندل بمشاركة جميع المدارس مقسمة على مجموعتين بإشراف وتنظيم مشرف التربية البدنية الأستاذ ممدوح بن عبدالرحمن الريس وبحضور مدير مكتب التعليم الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح وقائد ثانوية الملك سعود الأستاذ حمد بن مبارك الجباب وقائد متوسطة سعيد بن زيد الأستاذ عمر بن مشاري السبيلة .

وفي نهاية اللقاء سلم مدير مكتب التعليم الأستاذ خالد الوشيح ومشرف التربية البدنية الأستاذ ممدوح الريس كأس أفضل لاعب والذي حققه لاعب ثانوية الملك سعود سهل بن محمد المفرج وبعدها تم تسليم ميداليات المركز الثاني لفريق ثانوية الأمير نايف وبعدها ميداليات المركز الأول وكأس البطولة لفريق ثانوية الملك سعود والذين احتفلوا بهذا الفوز المستحق سائلين الله الفوز و النجاح في الدنيا و الآخرة .

من جانبه قدم قائد ثانوية الملك سعود الأستاذ حمد بن مبارك الجباب شكره و تقديره لجهود مكتب التعليم ممثلا بمدير المكتب ومشرف التربية البدنية وجهود معلم التربية البدنية الأستاذ عبدالعزيز النصيري والطلاب لاعبي فريق المدرسة والذين حققوا البطولة متمنيا لهم مزيدا من التقدم و التفوق .

فريق ثانوية الملك سعود بطل دورة كرة الطائرة بدومة الجندل

المعلم عبدالعزيز النصيري .. واللاعبين هم سهل المفرج ، ريان المفرج ، يحيى الحسن ، فيصل كاتب، راشد احمد ، سلطان عبدالكريم ، الياسين الدريويش ، راكان المفرج ، بكر السعيدان ، عبدالملك الجميد ، محمد مقبول ، محمد راضي ، عبدالعزيز الحجاج ، بدر الدريويش ، عمر الزارع .