وزير الطاقة الإماراتي: خروج قطر من “أوبك” لن يؤثر على الإنتاج

المناطق - رويترز

أعلن وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي أن اتفاقية عامة للتعاون بين دول أوبك ودول نفطية من خارج المنظمة ستوقع بعد 3 أشهر.

وأكد المزروعي أن الاتفاقية ستكون جاهزة للتوقيع عليها مع نهاية شهر مارس المقبل.

وبخصوص اتفاق خفض إنتاج النفط، أشار المزروعي إلى أن دول “أوبك+” ستبت في مسألة تمديده بعد 6 أشهر.

وأكد المزروعي أن الإمارات تعتزم خفض الإنتاج بنسبة 2.5 بالمئة في يناير المقبل، بالمقارنة مع مستوى الإنتاج في أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن خروج قطر من المنظمة لن يؤثر على الإنتاج، وأن أوبك تعمل على إشراك دول من غير أعضاء فيها، مثل جنوب إفريقيا وغيرها.

وبشأن الضغط على منتجي النفط، أكد الوزير أن أوبك لن تقبل بالتعليمات من أي جهة كانت.

يذكر أن الدول النفطية من منظمة أوبك ومن خارج المنظمة اتفقت يوم الجمعة الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا. كما تعتزم الدول توقيع اتفاقية للتعاون، ستوفر إطارا للنقاش والتنسيق من أجل تحقيق التوازن في السوق النقطية.