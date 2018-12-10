ورشة عمل تعريفية بكود البناء السعودي ببلدية محافظة البدع

المناطق - تبوك - علي العميري

عقدت أمانة منطقة تبوك متمثلة في الإدارة العامة لكود البناء اليوم في بلدية محافظة البدع ورشة عمل تعريفية بكود البناء السعودي ، اضافة للقيام بجولة على مشاريع المباني في المحافظة ومصانع البلك والخرسانة بهدف نشر ثقافة الكود السعودي وتطبيقه ، بحضور مساعد رئيس البلديه للشؤون الفنية ناصر بن سليمان ابوراس .

وقد أوضح مدير عام الإدارة العامة لكود البناء بأمانة المنطقة المهندس راشد بن عوده العطوي أن الفريق سيواصل جولاته لبلديات المنطقة لعقد ورش عمل تعريفية بكود البناء السعودي

وأضاف أن ورش العمل ستتبعها زيارات ميدانية لمواقع مشاريع المباني ومصانع البلك والخرسانة والاجتماع بالمكاتب الهندسية والمهندسين والفنيين بالبلديات التابعة لافتا إلى أن هذه المرحلة ستتبعها مرحلة ثانية تطبيقية لاشتراطات ومعايير ومتطلبات كود البناء السعودي، وفي المرحلة الأخيرة القيام بجولات تفتيشية للتأكد من التطبيق وتشمل المراحل جميع البلديات التابعة للأمانة.