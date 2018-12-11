احدث الأخبار

روسيا تستفز أمريكا بمناورات عسكرية مع “دولة مارقة”
أبرز المواد
 برشلونة يتخلى عن “اقتراح ميامي”
أبرز المواد
 حرب الهواتف الذكية.. الصين تصفع “الآيفون الأمريكي”
أبرز المواد
 أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم
أبرز المواد
 61 % من المسافرين في السعودية يبحثون عن رحلاتهم عبر “البحث الصوتي”
أبرز المواد
 الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن 33 وظيفة إدارية و صحية و فنية للجنسين
أبرز المواد
 ورشة عمل تعريفية بكود البناء السعودي ببلدية محافظة البدع
منطقة تبوك
 وزير الطاقة الإماراتي: خروج قطر من “أوبك” لن يؤثر على الإنتاج
أبرز المواد
 ثانوية الملك سعود بطل دوري كرة الطائرة بدومة الجندل
منطقة الجوف
 “العكيري” : ذكرى البيعة الرابعة مناسبة وطنية غالية على قلب كل مواطن
منطقة جازان
 شاهد..انفجار مهول لمنطاد في احتفال بوذي في بورما يخلف مئات القتل
أبرز المواد
 بلدي الجوف يبادر بتشجير وغرس ساحات الجوامع و المساجد
منطقة الجوف
روسيا تستفز أمريكا بمناورات عسكرية مع “دولة مارقة”

روسيا تستفز أمريكا بمناورات عسكرية مع “دولة مارقة”

أبرز المواد
برشلونة يتخلى عن “اقتراح ميامي”

برشلونة يتخلى عن “اقتراح ميامي”

أبرز المواد
حرب الهواتف الذكية.. الصين تصفع “الآيفون الأمريكي”

حرب الهواتف الذكية.. الصين تصفع “الآيفون الأمريكي”

أبرز المواد
أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

أبرز المواد

الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن 33 وظيفة إدارية و صحية و فنية للجنسين

الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن 33 وظيفة إدارية و صحية و فنية للجنسين
http://almnatiq.net/?p=667111
المناطق - الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن حاجتها لشغل (33) وظيفة إدارية وصحية وفنية (للرجال والنساء) بنظام العقود المؤقتة في مختلف فروع الجامعة على النحو التالي:

الوظائف المتاحة في المركز الرئيس بالرياض:

– أخصائي طوارئ (عدد 1 – للنساء)
– أخصائي تمريض (عدد 2 – للنساء)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بالاحساء:

– مساعد إداري (عدد 2 – للرجال والنساء)
– منسق علاقات عامة (عدد 2 – للرجال والنساء)
– مراقب أمن وسلامة (عدد 2 – للرجال والنساء)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بالمدينة المنورة:

– فني دعم (عدد 2 – للرجال والنساء)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بجازان:

– فني دعم (عدد 2 – للرجال والنساء)
– مساعد إداري (عدد 3 – للرجال والنساء)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بتبوك:

– مساعد إداري (عدد 2 – للرجال)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بجدة:

– مساعد إداري (عدد 3 – للرجال)
– منسق علاقات عامة (عدد 1 – للنساء)
– فني دعم (عدد 1 – للرجال)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بالدمام:

– مساعد إداري (عدد 4 – للرجال والنساء)
– مترجم (عدد 2 – للرجال والنساء)
– مراقب أمن وسلامة (عدد 2 – للرجال والنساء)
– فني دعم (عدد 2 – للرجال والنساء)

للإطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط: إضغط هنا

الشروط والمتطلبات:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للمتقدمين على الوظائف الصحية).
– أن يكون المتقدم لوظائف الأمن والسلامة من سكان مدينة مقر الوظيفة مع إرفاق ما يثبت.
– ألا يقل معدل المتقدم عن جيد لآخر مؤهل.
– اجتياز المقابلة الشخصية.

المرفقات والمستندات المطلوبة:

– سيرة ذاتية مختصرة للمتقدم.
– صورة من الهوية الوطنية.
– صورة من المؤهل العلمي، مع إرفاق معادلة الملحقية للدارسين بالخارج.
– صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط  من غداً الإثنين 1440/4/3هـ حتى الخميس الموافق 1440/4/6هـ.

تفاصيل أكثر

روابط ذات صلة

روسيا تستفز أمريكا بمناورات عسكرية مع “دولة مارقة”

روسيا تستفز أمريكا بمناورات عسكرية مع “دولة مارقة”
برشلونة يتخلى عن “اقتراح ميامي”

برشلونة يتخلى عن “اقتراح ميامي”
حرب الهواتف الذكية.. الصين تصفع “الآيفون الأمريكي”

حرب الهواتف الذكية.. الصين تصفع “الآيفون الأمريكي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*