الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن 33 وظيفة إدارية و صحية و فنية للجنسين

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن حاجتها لشغل (33) وظيفة إدارية وصحية وفنية (للرجال والنساء) بنظام العقود المؤقتة في مختلف فروع الجامعة على النحو التالي:
الوظائف المتاحة في المركز الرئيس بالرياض:
– أخصائي طوارئ (عدد 1 – للنساء)
– أخصائي تمريض (عدد 2 – للنساء)
الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بالاحساء:
– مساعد إداري (عدد 2 – للرجال والنساء)
– منسق علاقات عامة (عدد 2 – للرجال والنساء)
– مراقب أمن وسلامة (عدد 2 – للرجال والنساء)
الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بالمدينة المنورة:
– فني دعم (عدد 2 – للرجال والنساء)
الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بجازان:
– فني دعم (عدد 2 – للرجال والنساء)
– مساعد إداري (عدد 3 – للرجال والنساء)
الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بتبوك:
– مساعد إداري (عدد 2 – للرجال)
الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بجدة:
– مساعد إداري (عدد 3 – للرجال)
– منسق علاقات عامة (عدد 1 – للنساء)
– فني دعم (عدد 1 – للرجال)
الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بالدمام:
– مساعد إداري (عدد 4 – للرجال والنساء)
– مترجم (عدد 2 – للرجال والنساء)
– مراقب أمن وسلامة (عدد 2 – للرجال والنساء)
– فني دعم (عدد 2 – للرجال والنساء)
للإطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط: إضغط هنا
الشروط والمتطلبات:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للمتقدمين على الوظائف الصحية).
– أن يكون المتقدم لوظائف الأمن والسلامة من سكان مدينة مقر الوظيفة مع إرفاق ما يثبت.
– ألا يقل معدل المتقدم عن جيد لآخر مؤهل.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
المرفقات والمستندات المطلوبة:
– سيرة ذاتية مختصرة للمتقدم.
– صورة من الهوية الوطنية.
– صورة من المؤهل العلمي، مع إرفاق معادلة الملحقية للدارسين بالخارج.
– صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).
وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط من غداً الإثنين 1440/4/3هـ حتى الخميس الموافق 1440/4/6هـ.
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