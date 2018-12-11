الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن 33 وظيفة إدارية و صحية و فنية للجنسين

المناطق - الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن حاجتها لشغل (33) وظيفة إدارية وصحية وفنية (للرجال والنساء) بنظام العقود المؤقتة في مختلف فروع الجامعة على النحو التالي:

الوظائف المتاحة في المركز الرئيس بالرياض:

– أخصائي طوارئ (عدد 1 – للنساء)

– أخصائي تمريض (عدد 2 – للنساء)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بالاحساء:

– مساعد إداري (عدد 2 – للرجال والنساء)

– منسق علاقات عامة (عدد 2 – للرجال والنساء)

– مراقب أمن وسلامة (عدد 2 – للرجال والنساء)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بالمدينة المنورة:

– فني دعم (عدد 2 – للرجال والنساء)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بجازان:

– فني دعم (عدد 2 – للرجال والنساء)

– مساعد إداري (عدد 3 – للرجال والنساء)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بتبوك:

– مساعد إداري (عدد 2 – للرجال)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بجدة:

– مساعد إداري (عدد 3 – للرجال)

– منسق علاقات عامة (عدد 1 – للنساء)

– فني دعم (عدد 1 – للرجال)

الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بالدمام:

– مساعد إداري (عدد 4 – للرجال والنساء)

– مترجم (عدد 2 – للرجال والنساء)

– مراقب أمن وسلامة (عدد 2 – للرجال والنساء)

– فني دعم (عدد 2 – للرجال والنساء)

للإطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط: إضغط هنا

الشروط والمتطلبات:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للمتقدمين على الوظائف الصحية).

– أن يكون المتقدم لوظائف الأمن والسلامة من سكان مدينة مقر الوظيفة مع إرفاق ما يثبت.

– ألا يقل معدل المتقدم عن جيد لآخر مؤهل.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

المرفقات والمستندات المطلوبة:

– سيرة ذاتية مختصرة للمتقدم.

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من المؤهل العلمي، مع إرفاق معادلة الملحقية للدارسين بالخارج.

– صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط من غداً الإثنين 1440/4/3هـ حتى الخميس الموافق 1440/4/6هـ.

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