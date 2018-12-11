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أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم
http://almnatiq.net/?p=667119
المناطق - الرياض

أظهرت بيانات “رفينيتف” اليوم، أن أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ووفقا لـ”رويترز”، فإن البيانات أظهرت أن أستراليا شحنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن. وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15 في المائة مقارنة بالشهر السابق بينما تراجعت صادرات قطر 3 في المائة لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.

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