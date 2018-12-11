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حرب الهواتف الذكية.. الصين تصفع “الآيفون الأمريكي”

حرب الهواتف الذكية.. الصين تصفع “الآيفون الأمريكي”
http://almnatiq.net/?p=667122
المناطق - وكالات

منعت محكمة صينية بيع واستيراد معظم أنواع هواتف “آيفون”، بناء على طلب شركة “كوالكوم” في قضية انتهاك براءات اختراع، وفق بيان صادر عن المجموعة لإنتاج أنصاف النواقل نشر الاثنين.

وأشار البيان إلى أن محكمة الشعب في فوزهو في الصين “أمرت 4 فروع صينية تابعة لشركة أبل بوقف انتهاك براءتي اختراع شركة كوالكوم، عبر عمليات استيراد وبيع وعرض بيع من دون ترخيص في الصين”، لهواتف من نوع “آيفون 6″ و”آيفون إكس”.

وقالت شركة “أبل” إن “كل تصميماتها تبقى متوافرة في الصين”، حسبما نقلت عنها قناة “سي إن بي سي”.

ويشكل قرار المحكمة الصينية حلقة جديدة من معركة طويلة ومعقدة بين “أبل” ومنافستها “كوالكوم”.

وقالت “كوالكوم” إن “ثمة خطوات قضائية أخرى في الصين وفي جميع أنحاء العالم هدفها الحد من استخدام أبل المفرط لبراءات اختراع أخرى لكوالكوم”.

وبحسب “كوالكوم”، تشمل براءتا الاختراع اللتان ذكرهما قرار محكمة فوزهو، ميزات متعلقة بتعديل وحجم الصور بالإضافة إلى ميزات شاشة اللمس.

وخسرت أسهم “أبل” أكثر من 2 بالمئة من قيمتها، في افتتاح بورصة “وول ستريت”.

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