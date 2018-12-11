أنشيلوتي يعتمد “خطة القفص” لإيقاف صلاح أمام نابولي

المناطق - وكالات

وضع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي، خطة محكمة لإيقاف النجم المصري محمد صلاح في المباراة المصيرية أمام ليفربول الإنجليزي، مساء الثلاثاء.

ويستضيف ليفربول في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، فريق نابولي على ملعب “أنفيلد”، حيث يحتاج “الريدز” للانتصار بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين للتأهل لدور الـ16، فيما سيكفي التعادل أو الهزيمة بنتيجة 1-2 نابولي للتأهل.

ووفقا لصحيفة “غازيتا ديللو سبورت”، وضع أنشيلوتي “خطة خاصة” لإيقاف صلاح، الذي تألق في مباراة السبت بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث وسجل ثلاثة أهداف.

وقالت الصحيفة أن مدرب نابولي سيعطي “اهتماما خاصا” لمنع لاعبي ليفربول الهجوميين، وهم صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، من التوغل من عمق الملعب، في خطة وصفتها الصحيفة “بقفص صلاح”.

كما قالت الصحيفة إن أنشيلوتي “لن يكتفي على مراقة رجل لرجل، بل سيضع مراقبة مزدوجة على جهة الجناح المصري، من قبل المدافعين ماريو روي وكاليدو كوليبالي، كما سيساندهم البرازيلي ألان في حال تحويل صلاح إلى منتصف الملعب”.

وتتنافس فرق ليفربول ونابولي وباريس سان جرمان على مقعدي دور الـ16 من البطولة الأوروبية الأم، في المجموعة المثيرة التي تضم إلى جانبها ريد ستار بلغراد الصربي.