الخطوط المغربية تعلن وظائف للسعوديين والسعوديات في مكة وجدة

المناطق - الرياض

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تفر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات في مكاتبها بكل من جدة ومكة المكرمة على النحو التالي:

– مندوب مبيعات (للرجال – مكتب مكة المكرمة)

– مندوب مبيعات (للنساء – مكتب جدة)

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على دبلوم لا يقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة.

– إجادة اللغات (الإنجليزية، العربية، الفرنسية) تحدثاً وكتابة.

– مهارات في التواصل والتنظيم والابداع والعلاقات العامة.

– مهارات في الحسابات والتحليل والبيانات المالية.

– معرفة في التعامل مع البرامج المكتبية (إكسل، وورد).

– معرفة بأنظمة الحجز (أماديوس)

وأِشارت إلى أن التقديم حضورياً مع اصطحاب السيرة الذاتية وصورة الشهادة وصورتين شخصية في مكتب الخطوط الملكية المغربية (المحمدية بلازا – طريق المدينة النازل – جدة).