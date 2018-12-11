الخطوط المغربية تعلن وظائف للسعوديين والسعوديات في مكة وجدة

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تفر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات في مكاتبها بكل من جدة ومكة المكرمة على النحو التالي:
– مندوب مبيعات (للرجال – مكتب مكة المكرمة)
– مندوب مبيعات (للنساء – مكتب جدة)
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على دبلوم لا يقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة.
– إجادة اللغات (الإنجليزية، العربية، الفرنسية) تحدثاً وكتابة.
– مهارات في التواصل والتنظيم والابداع والعلاقات العامة.
– مهارات في الحسابات والتحليل والبيانات المالية.
– معرفة في التعامل مع البرامج المكتبية (إكسل، وورد).
– معرفة بأنظمة الحجز (أماديوس)
وأِشارت إلى أن التقديم حضورياً مع اصطحاب السيرة الذاتية وصورة الشهادة وصورتين شخصية في مكتب الخطوط الملكية المغربية (المحمدية بلازا – طريق المدينة النازل – جدة).
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