أمير تبوك يواسي الدكتور ابراهيم البلوي في وفاة والدته

المناطق - تبوك :

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الدكتور ابراهيم بن عبدالله البلوي رئيس مجلس ادارة جمعية الرعاية الصحية بالمنطقةً في وفاة والدته رحمها الله وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته للدكتور البلوي ولكافة أسرتهم بوفاة فقيدتهم سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب الدكتور ابراهيم البلوي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.