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أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ ابو دميك

أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ ابو دميك
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المناطق - تبوك :

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على صحة الشيخ محمد بن سليم أبو دميك, الذي يرقد بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك إثر عارض صحي ألم به, وسال سموه الله العلي القدير أن يمنّ على الشيخ أبو دميك بالشفاء العاجل .
‎وأعرب الشيخ محمد بن سليم أبو دميك عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه, وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعياً أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

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