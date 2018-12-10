مدير إسكان جازان: ذكرى البيعة الرابعة مناسبة وطنية غالية على قلب كل مواطن

جازان _فضه عطيف

قال مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس إبراهيم بن ناصر عكيري ، أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أنها مناسبة غالية على قلب كل مواطن سعودي في هذا الوطن الذي يزخر بالرخاء والنماء وينعم بالأمن والأمان ويسوده الإستقرار والإطمئنان، في ظل لحمة قوية بين القيادة والشعب تتجسد من خلالها كل معاني الحب والولاء والانتماء.

وأضاف “عكيري”: شهدت هذه الأعوام الأربعة نقلة نوعية تتضمن إطلاق وتدشين العديد من مشاريع الخير في كافة المجالات التي تنعكس ايجاباً على تنمية ورقي هذا البلد في ظل قيادة الملك القائد وعلى رأس تلك المشاريع رؤية الخير ٢٠٣٠ والتي تجنى ثمارها وتسارع من وتيرة عجلة التنمية نحو التقدم والإزدهار.

وختم “عكيري” : نسأل الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين ويبقيه ذخراً لشعبه ولأمته العربية والإسلامية وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لما يبذلونه من رعاية واهتمام لراحة ورفاهية المواطن السعودي وبناء وطن أسس على تطبيق الشريعة الاسلامية والعدل والمساواة والقيم العظيمة، ويحفظ رجال أمننا البواسل في كل بقعة ارض لحماية بلاد الحرمين ومنبع الرسالة، ويديم على هذا الوطن الغالي نعمة الأمن والرخاء ويحفظه من كل سوء ومكروه.