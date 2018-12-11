طقس بارد على شمال ووسط المملكة

طقس بارد على شمال ووسط المملكة

أبرز المواد
أمير تبوك يواسي الدكتور ابراهيم البلوي في وفاة والدته

أمير تبوك يواسي الدكتور ابراهيم البلوي في وفاة والدته

منطقة تبوك
أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ ابو دميك

أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ ابو دميك

منطقة تبوك
مدير إسكان جازان: ذكرى البيعة الرابعة مناسبة وطنية غالية على قلب كل مواطن

مدير إسكان جازان: ذكرى البيعة الرابعة مناسبة وطنية غالية على قلب كل مواطن

منطقة جازان

طقس بارد على شمال ووسط المملكة

طقس بارد على شمال ووسط المملكة
http://almnatiq.net/?p=667160
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا باردًا على شمال ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

روابط ذات صلة

أمير القصيم: القضاء في المملكة قائم على العدل والمساواة منذ تأسيسها

أمير القصيم: القضاء في المملكة قائم على العدل والمساواة منذ تأسيسها
الخطوط المغربية تعلن وظائف للسعوديين والسعوديات في مكة وجدة

الخطوط المغربية تعلن وظائف للسعوديين والسعوديات في مكة وجدة
وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي

وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*