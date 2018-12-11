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شاهد.. شخص يهدد بالانتحار من أعلى جسر للمشاة بالدمام

شاهد.. شخص يهدد بالانتحار من أعلى جسر للمشاة بالدمام
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المناطق_الدمام

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر محاولة شخص الانتحار قي مطار الملك فهد الدولي بالدمام .
وأبان الفيديو تسلّق رجل سطح أحد ممرات مطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ واستقر فوقه محاولاً الانتحار، بإلقاء نفسه من الأعلى فيما تواجد رجال الدفاع المدني محاولين إنقاذ الرجل وإقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار.
وقالت مصادر أن الرجل مريض نفسي وله ملف طبي بمستشفى الأمل للصحة النفسية.

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