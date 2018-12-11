اجتماع الـ(4) ساعات بين آل الشيخ وناظر يستكمل غدا من أجل الاتحاد

اجتماع الـ(4) ساعات بين آل الشيخ وناظر يستكمل غدا من أجل الاتحاد

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اجتماع الـ(4) ساعات بين آل الشيخ وناظر يستكمل غدا من أجل الاتحاد

اجتماع الـ(4) ساعات بين آل الشيخ وناظر يستكمل غدا من أجل الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=667178
المناطق_الرياض

بين معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ولؤي ناظر رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد بحضور عضو مجلس الإدارة محي الدين صالح كامل استمر لـ (4) ساعات لمناقشة كل مايخص نادي الاتحاد والوضع الذي يعيشه وكافة الجوانب التي يحتاجها الفريق في المرحلة المقبلة وأوضح السلمي أن الاتحاد نادي كبير ويحتاج الكثير من العمل من أجله في المرحلة القادمة.

وبين من خلال حديثه الفضائي أن الاجتماع سيستكمل غداً في مكتب معالي المستشار تركي آل الشيخ وسيحضره رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر وسيخرج بنتائج مفرحة لجمهور نادي الاتحاد من شأنها إعادة الاتحاد وإخراجه من هذه الأزمة التي يعيشها فالاتحاد يستحق أن يعود لوضعه الطبيعي مراحل عديدة مر فيها هذا الفريق وان شاء الله ستكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير وفقاً لماذكره السلمي .

الجدير ذكره أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يعيش أسوأ نتائجه في تاريخ الدوري السعودي حيث بات يحتل المركز الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد (3) نقاط بعد ان لعب (12) مباراة فشل في تحقيق أي إنتصار فيها .

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