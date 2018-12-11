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بالفيديو.. “المغامسي” : لا مانع من تدريس ” الفلسفة ” للطلاب في المدارس السعودية!

بالفيديو.. “المغامسي” : لا مانع من تدريس ” الفلسفة ” للطلاب في المدارس السعودية!
http://almnatiq.net/?p=667179
المناطق_متابعات

قال الداعية صالح المغامسي أنه ليس لديه تخوفات من تدريس الفلسفة والقانون بالمدارس ولكن قد يكون أفضل لو أخر هذا الأمر لعامين أو ثلاث.
وأضاف خلال لقاء له ببرنامج في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية أنه ليس هناك حاجة ملحة لتدريس الفلسفة ولكن لا ضرر من تدريسها كشيء تحسيني .
وتابع: المناهج ليست بالطريقة التي يخشاها البعض ومتى ثبت أن هذا الأمر له أضرار يتم المطالبة بوقفها عند حدها ولكن أن نصدها قبل بدأها هذا ينبغي للإسلاميين أن يقللوا منه لأن ذلك كثر في الأيام الأخيرة وكل مرة غالبا يثبت الخطأ .

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