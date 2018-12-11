بالفيديو.. “المغامسي” : لا مانع من تدريس ” الفلسفة ” للطلاب في المدارس السعودية!

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قال الداعية صالح المغامسي أنه ليس لديه تخوفات من تدريس الفلسفة والقانون بالمدارس ولكن قد يكون أفضل لو أخر هذا الأمر لعامين أو ثلاث.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية أنه ليس هناك حاجة ملحة لتدريس الفلسفة ولكن لا ضرر من تدريسها كشيء تحسيني .

وتابع: المناهج ليست بالطريقة التي يخشاها البعض ومتى ثبت أن هذا الأمر له أضرار يتم المطالبة بوقفها عند حدها ولكن أن نصدها قبل بدأها هذا ينبغي للإسلاميين أن يقللوا منه لأن ذلك كثر في الأيام الأخيرة وكل مرة غالبا يثبت الخطأ .