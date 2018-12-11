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شاب إماراتي يمزح مع خطيبته على واتساب فينتهي الأمر بسجنه

شاب إماراتي يمزح مع خطيبته على واتساب فينتهي الأمر بسجنه
http://almnatiq.net/?p=667187
المناطق_متابعات

حدثت واقعة غريبة من نوعها؛ حيث تعرض شاب في الإمارات للحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف درهم ؛ بعدما حاول المزح مع خطيبته فأرسل لها رسالة عبر واتساب قائلًا فيها بأنها ” هبلة ” ؛ حيث اعتبرتها خطيبته بأنها إهانة مقصودة منه على الرغم من تأكيده من إرسالها بشكل عفوي وعدم قصده أي إساءة.

الحبس والغرامة

ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، المرسل بالحبس والغرامة التي لا تقلّ عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى العقوبتين؛ حيث هناك شاب يحاكم أمام محكمة الجنح في أبوظبي، لإرساله مقطع فيديو فاضحًا إلى قائمة الأرقام المخزنة في هاتفه، ما نتج عنه قيام إحدى السيدات التي وصلها المقطع بفتح بلاغ في مركز الشرطة ضد الشاب الذي أكد أنه أرسله بالخطأ بعدما بعثه له أحد الأشخاص ولم يرَ محتواه.

ست دعاوى
وفي سياق متصل، تم القبض على وافد في الإمارات أثناء وجوده بالمطار بسبب وجود ست دعاوى ضده من مجموعة من النساء، بعد إرساله رسائل إباحية وصورًا فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق ” واتساب ” ، فيما أنكر معرفته بالرسائل، قائلًا أن بطاقة هاتفه سرقت منه أثناء وجوده داخل الدولة، وأنه غادر بعدها إلى بلده ولا يعرف من سرقها.

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