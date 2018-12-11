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“بعد موافقة الشورى”.. الكشف عن أبرز تعديلات نظام الحماية من الإيذاء ووضع مواد تعاقب هؤلاء!

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“بعد موافقة الشورى”.. الكشف عن أبرز تعديلات نظام الحماية من الإيذاء ووضع مواد تعاقب هؤلاء!

“بعد موافقة الشورى”.. الكشف عن أبرز تعديلات نظام الحماية من الإيذاء ووضع مواد تعاقب هؤلاء!
http://almnatiq.net/?p=667189
المناطق_الرياض

وافق مجلس الشورى على مشروع تعديل نظام الحماية حيث يشمل المقترح وضع مواد تعاقب من يشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في النظام، أو من تستر على مرتكبيها وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، وكذلك حماية حق من يتعرض للإيذاء وتأكيد حقه في التعويض عما يلحقه من ضرر، وتقويم السلوك النفسي للمجرمين.
الرعاية الاجتماعية
وأوضحت مصادر بحسب “عكاظ” أنه من المقترحات أيضا توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة للضحايا واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته والتماشي مع الأنظمة الدولية، ووضع تعريف واضح وشامل للإيذاء.

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