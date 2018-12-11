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محكمة بـ”جازان” تفسخ عقد بيع سيارة بعد عامين من البيع!

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محكمة بـ”جازان” تفسخ عقد بيع سيارة بعد عامين من البيع!

محكمة بـ”جازان” تفسخ عقد بيع سيارة بعد عامين من البيع!
http://almnatiq.net/?p=667196
المناطق_جازان

كشفت مصادر أن محكمة التنفيذ بجازان ألزمت شركة كبرى للسيارات بفسخ عقد بيع مركبة اشتراها مواطن بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وسدد أقساطها لمدة عامين ثم حدث عطل فني في ناقل الحركة وأمرت المحكمة شركة السيارات برفع اسم طالب التنفيذ (المشتري) من قائمة سمة السعودية للمعلومات الائتمانية فورًا.
لمدة عامين
وفي التفاصيل بحسب “عكاظ”، استمعت المحكمة العامة في جازان لدعوى مواطن قال إنه استأجر من إحدى الشركات المشهورة سيارة ومكثت معه لمدة عامين وظل منتظمًا في سداد الأقساط، ثم حدث عطل في السيارة وراجع الشركة التي امتنعت عن إصلاح العطل.
وطبقا للمدعي فإن الشركة أوضحت عدم وجود ورشة متخصصة في معالجة العطل ما دفعه إلى الامتناع عن السداد وطالبته الشركة بسداد 131 ألف ريال.
تعطلت عن العمل
وأحضر المشتري شاهدين اثنين شهدا بأنه استأجر من شركة السيارات مركبة بنظام التأجير، وتعطلت عن العمل بسبب عطل في ناقل الحركة ما دفع المحكمة بالحكم بفسخ العقد وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

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