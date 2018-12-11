فريق عمل مشروع نيوم يزور ميناء ضباء

المناطق - تبوك

التقى مدير عام ميناء ضبا الكابتن أيمن بن أحمد الجهني في مكتبه بمبنى الإدارة وبرج المراقبة البحرية فريق عمل مشروع نيوم.

وشاهد الفريق في مستهل اللقاء عرضاً مرئياً عن الميناء وإمكاناته ومعداته وطريقة عمليات الشحن والتفريغ التي تتم في الميناء من خلال مطل الميناء .

كما التقى الجهني فريق من المختصين فى الإدارة العامة للتراخيص بالجهاز الرئيس للهيئة العامة للموانئ برئاسة الكابتن أحمد قنديل عبدالقادر ، لعرض وشرح اللوائح التنظيمية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ بناءًا على تنظيم الهيئة ، الذي منح الصلاحية لإعداد اللائحة العامة للتراخيص وماينبثق عنها من لوائح تنظيمية للخدمات المقدمة فى الموانئ.

ورحب الكابتن أيمن بفريق العمل ، مؤكداً ضروره تطبيق هذه اللوائح مما ينعكس إيجابيا على أداء الموانئ وقطاع النقل البحري بسواحل المملكة.