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فتح باب التوظيف لموسمي رمضان والحج 1440

فتح باب التوظيف لموسمي رمضان والحج 1440

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فتح باب التوظيف لموسمي رمضان والحج 1440

فتح باب التوظيف لموسمي رمضان والحج 1440
http://almnatiq.net/?p=667200
المناطق_مكة

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام عن فتح باب التوظيف في برنامج شباب مكة في خدمتك لموسمي رمضان والحج لعام 1440هـ.

ومن ضمن شروط وتعليمات التسجيل في موسمي رمضان والحج لعام 1440هـ بأنشطة شباب مكة بمشروع تعظيم البلد الحرام أن يكون عمر المتقدم مابين 17 عاماً إلى 35 عاماً.

ويجب التأكد من إدخال رقم الهوية وسائر البيانات بشكل صحيح ويجب أن يكون الاسم مطابق تماما للهوية ويجب أن تكون الهوية سارية المفعول على الأقل حتى نهاية الموسم.

مع العلم ان تعبئة الاستمارة لاتعني الإلزام بالقبول في البرنامج ويجب إدخال رقم الهوية والضغط على زر الدخول يعني إلتزامك بالتعليمات أعلاه.

وسيتم التسجل من خلال الرابط التالي :
http://shbabmakkah.com/

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