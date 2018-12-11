مصدر بـ “الصحة” يكشف عن ضرورة التبليغ الفوري عن هذه الأمراض المعدية!

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كشف مصدر أن وزارة الصحة حددت 32 مرضًا معديًا وألزمت التبليغ الفوري في حالة ظهور إصابات بها والتبليغ في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ووضعت الوزارة عدة طرق للتبليغ الفوري.

التبليغ الفوري

ووفقًا لـ”الوطن”، قال المصدر عن أنواع الأمراض المعدية التي يتطلب التبليغ الفوري عنها، أنها تشمل 32 مرضًا وهي الكوليرا، والطاعون، والحمى الصفراء، والكزاز الوليدي، والدفتيريا، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، والحصبة الألمانية ولادية، والسعال الديكي، وشلل رخو حاد، واشتباه شلل أطفال، ومتلازمة جليان باري، والتهاب النخاع المستعرض، وحالات شلل أخرى.

الحالات الحرجة

وتابع المصدر، الحمى المخية الشوكية النيسرية، والحميات النزفية، وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع، الخرمة، وحمى زيكا، وحمى الاسا، وإيبولا، حمى القرم الكنغو النزيفية، وحميات نزفية أخرى، وحمى غرب النيل، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، والسعار، والجمرة الخبيثة، وحمى كيو، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وأنفلونزا H1N1 الحالات الحرجة”.