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امير تبوك يلتقي المواطنين خلال جلسة سموه الاسبوعية 

امير تبوك يلتقي المواطنين خلال جلسة سموه الاسبوعية 
http://almnatiq.net/?p=667210
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، في لقائه الأسبوعي أمس , أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ، وذلك في القصر الحكومي.
وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية ،
وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

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