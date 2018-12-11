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التعليم: لجنة لدراسة ضوابط تكليفات التشكيلات الإشرافية

التعليم: لجنة لدراسة ضوابط تكليفات التشكيلات الإشرافية
http://almnatiq.net/?p=667223
المناطق_الرياض

أصدرت وزارة التعليم قراراً بتشكيل لجنة لدراسة ضوابط التكليف لشاغلي الوظائف الإشرافية. وكشف القرار عن مهام تلك الجهة وهي إعداد خطة عمل مزمنة للجنة المشكلة واعتمادها من قبل اللجنة المركزية خلال أسبوع من تاريخه.

بالإضافة لدراسة وتحديث ضوابط التكليف السابقة لشاغلي الوظائف التعليمية في التشكيلات الإشرافية وحصر الضوابط الخاصة لكل فئة تشكيل في المجالات الإشرافية والعرض على اللجنة المركزية بالدراسة بعد التعديل وإصدار ضوابط التكليف واعتمادها من اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية.

وأردف القرار أسماء المكلفين في اللجنة وهم : وكيل الأداء التعليمي رئيساً ، مدير عام الإشراف التربوي (بنين) عضوا وأميناً ، مدير عام الإشراف التربوي بنات عضواً ، مدير عام شؤون المعلمين عضواً .

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