آل حموض يدش شعار وهوية مهرجان العسل الكبير السابع بالمجاردة

دشن سعادة محافظ المجاردة يحيى بن عبد الرحمن آل حموض شعار وهوية مهرجان العسل الكبير السابع الذى صممه رئيس اللجنة الفنية عضو لجنة التنمية السياحية الاستاذ خالد ملفي الشهري والذي عبر بدوره عن أهمية رسم هوية مثل هذا الحدث الكبير لمهرجان العسل باعتباره الحدث الأكبر ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي المقام بشارع الفن بمحافظة المجاردة والذي يحتوى على رسم خلية العسل من الداخل واسم المحافظة ورقم 7 الدال على العام السابع على التوالي منذ اقامة مهرجان العسل بالمحافظة .

وقال آل حموض إننا نسعى لتقديم أقصى الجهود لتطوير المحافظة ورسم هويتها وأصالتها وتشجيع العمل ، وأضاف أن شعار مهرجان العسل منبثق من شعار الملتقى والذي يبث روح التفاؤل وتشجيع أبناء المنطقة على الإرتقاء بذائقة المواطن والعمل جميعاً بروح الفريق الواحد لخدمة محافظتنا الجميلة على وجه الخصوص ولبلدنا الغالي بلد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومنبع الرسالة على وجه العموم في ظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله .