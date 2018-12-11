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أمانة القصيم بالشراكة مع نزاهة تطلق حملة توعوية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد

أمانة القصيم بالشراكة مع نزاهة تطلق حملة توعوية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد
http://almnatiq.net/?p=667232
المناطق_بريدة

أطلقت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنطقة القصيم حملة توعوية شاملة لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد وذلك ضمن الفعاليات المشاركة في اليوم الدولي لمكافحة الفساد. وتنوعت عناصر الحملة على أنواع مختلفة من الوسائل الإعلانية في الطرق العامة والميادين والشاشات التلفزيونية بمدينة بريدة وفي كافة محافظات ومراكز منطقة القصيم بمشاركة كافة بلديات المنطقة.
وتضمنت المشاركة إقامة جناح توعوي لأنشطة ورسائل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أقيم في البهو الرئيسي بمبنى أمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة، تضمن توزيع المطبوعات التوعوية للهيئة لعموم المنسوبين والمراجعين.

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