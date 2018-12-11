انقاذ يد طفلة من البتر بمستشفى الملك خالد

انقاذ يد طفلة من البتر بمستشفى الملك خالد

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انقاذ يد طفلة من البتر بمستشفى الملك خالد

انقاذ يد طفلة من البتر بمستشفى الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=667238
المناطق_حفر الباطن
تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد من انقاذ يد طفلة في السنة الثانية من العمر من البتر إثر تعرضها لسقوط تسبب  كسر في يدها.
حضرت الطفلة برفقت والدها إلى قسم الاسعاف والطوارئ وبعد معاينتها من قبل فريق جراحة العظام اتضح تغير واضح في لون اليد وعلى الفور تم استدعاء فريق جراحة الأوعية الدموية لفحص الحالة.
وبعد معاينتها من قبل فريق جراحة الأوعية الدموية تبين وجود نقص تروية في اليد اليسرى مما تسبب بعدم وصول الدم إلى اليد كون لون اليد تغير إلى اللون الأصفر مع برودتها ما يعرض يد الطفلة للبتر لا قدر الله في حال تأخر الإجراء الطبي وعلى الفور قرر الفريق الطبي ادخالها لغرفة العمليات لإنقاذها.
أثناء العملية اتضح أن الشريان العضدي مضغوط في منطقة العظم المكسور مما تسبب بانسداد وعدم تدفق الدم بشكل طبيعي إلى اليد، تم تحرير الشريان العضدي وإبعاده عن العظم المكسور وبتوفيق من الله تدفق الدم من الشريان ووصل إلى اليد وعادت يد الطفلة إلى وضعها الطبيعي.

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