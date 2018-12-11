إعادة هذا المبلغ للحسابات البنكية لكل حاج مشمول بخدمة قطار المشاعر!

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أعادت مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل فرق قيمة تذاكر قطار المشاعر للحجاج المشمولين بخدمة القطار في موسم حج عام 1439هـ، وذلك بفرق 150 ريالا لكل حاج تحول إلى حساباتهم البنكية.

قيمة تذاكر القطار

وبحسب “مكة”، فإن وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل، طالبت جميع حملات الداخل التي استحصلت قيمة تذاكر القطار عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل بقيمة 400 ريال للتذكرة الواحدة وإحالتها للشركات والمؤسسات المشمولة بخدمة القطار، بينما قامت تلك الشركات والمؤسسات بشراء التذكرة الواحدة بقيمة 250 ريالا أي بفارق 150 ريالا للتذكرة الواحدة.

ضريبة مضافة

ووفقًا للمعلومات فإن إعادة الفارق لكل حاج سيضاف لها 7.5 ريالات قيمة ما حصل كضريبة مضافة، والتواصل مع الحجاج أصحاب الحجوزات لإشعارهم بالمبالغ المستحقة لهم وأخذ حساباتهم البنكية لتحويل المبالغ إليها، والتأكد من تحويل المبالغ المستحقة، مع موافاة الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بخطاب مرفق به ما يثبت إعادة تلك المبالغ لمستحقيها.