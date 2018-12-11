بلدية رجال ألمع تضبط العديد من المخالفات بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية

المناطق_رجال ألمع

قامت بلدية محافظة رجال ألمع ممثلة بقسم صحة البيئة بشن حملة تفتيشية على العديد من المطاعم والمحلات التجارية داخل المحافظة، وذلك ضمن حملة ⁧‫#غذاؤكم_أمانة‬ والجولات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها البلدية .

هذا وقد تمكنت البلدية من ضبط العديد من المخالفات التي تتعلق بالنظافة العامة وتدني مستواها ونظافة الأدوات المستخدمة في الطعام ، فضلاً عن سلامة العاملين بهذه الأماكن حيث تم تطبيق لائحة المخالفات بحق هذه المطاعم .

من جانبه أوضح رئيس البلدية الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن الجولات التفتيشية شملت عدداً من المطاعم والمحلات, مشيراً إلى أن المخالفات تمثّلت في عدم وجود شهادات صحية, وسوء النظافة وسوء تخزين مواد منتهية الصلاحية، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى عن تطبيق النظام وأن الحملات مستمرة على مدار الساعة ، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالإتصال على رقم البلاغات 940 أو تقديم بلاغ مباشرة للقسم المختص .