احدث الأخبار

نائب وزير البيئة.. عهد خادم الحرمين الشريفين شهد إنجازات غير مسبوقة لرفاهية المواطن وتعزيز مبدأ النزاهة
محليات
 بلدية رجال ألمع تضبط العديد من المخالفات بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية
أبرز المواد
 الخارجية الألمانية تخاطب بغداد بشأن مواطنها “الداعشي” المحكوم عليه بالإعدام
أبرز المواد
 اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة 2030
أبرز المواد
 ,, مشاركة رائعة لكشافة ابتدائية الرياض بالمهرجان الوطني الترفيهي للاشخاص ذوي الاعاقة ,,
منطقة مكة المكرمة
 والد “العريس المطعون” بخميس مشيط يكشف آخر تطورات حالة ابنه الصحية!
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسئولين بمحافظة القريات
أبرز المواد
 “كراني” يعلق على وصول “زائر أوروبي” للمملكة اليوم.. ويكشف تأثيره على هذه المناطق!
أبرز المواد
 إعادة هذا المبلغ للحسابات البنكية لكل حاج مشمول بخدمة قطار المشاعر!
أبرز المواد
 انقاذ يد طفلة من البتر بمستشفى الملك خالد
أبرز المواد
 إطلاق مختبر «إنترنت الأشياء» الأول في المملكة
أبرز المواد
 التعليم: لجنة لدراسة ضوابط تكليفات التشكيلات الإشرافية
أبرز المواد
نائب وزير البيئة.. عهد خادم الحرمين الشريفين شهد إنجازات غير مسبوقة لرفاهية المواطن وتعزيز مبدأ النزاهة

نائب وزير البيئة.. عهد خادم الحرمين الشريفين شهد إنجازات غير مسبوقة لرفاهية المواطن وتعزيز مبدأ النزاهة

محليات
بلدية رجال ألمع تضبط العديد من المخالفات بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية

بلدية رجال ألمع تضبط العديد من المخالفات بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية

أبرز المواد
الخارجية الألمانية تخاطب بغداد بشأن مواطنها “الداعشي” المحكوم عليه بالإعدام

الخارجية الألمانية تخاطب بغداد بشأن مواطنها “الداعشي” المحكوم عليه بالإعدام

أبرز المواد
اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة 2030

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة 2030

أبرز المواد

نائب وزير البيئة.. عهد خادم الحرمين الشريفين شهد إنجازات غير مسبوقة لرفاهية المواطن وتعزيز مبدأ النزاهة

نائب وزير البيئة.. عهد خادم الحرمين الشريفين شهد إنجازات غير مسبوقة لرفاهية المواطن وتعزيز مبدأ النزاهة
http://almnatiq.net/?p=667268
المناطق-الرياض
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بأن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تحل علينا ونحن نعيش ما حققته المملكة من إنجازات وتغيرات جذرية على المستويات كافة،حيث تسير البلاد بقفزات متسارعة نحو مستقبل مزدهر.. ومن أهم وأبرز ذلك تنمية الاقتصاد السعودي التي تأتي قطاعات البيئة والمياه والزراعة كأحد أركانه الرئيسة الهامة.. التي تدعم بناء مجتمع يكفل لأفراده حق العيش الكريم وحياة متوازنة.. حيث تبنت الوزارة مجموعة مبادرات لتحقيق الاستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي والمساهمة في تحسين جودة الحياة.
ورفع المهندس المشيطي أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.. وقال: “أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله -؛ التهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.. وما تحقق في عهده الميمون من نهضة شاملة متنامية يشهدها واقعنا المعاش،وبلدنا يرفل بالأمن والازدهار ويعيش مرحلة التقدم والصدارة بين دول العالم،وهو يقف سداً منيعاً للأمتين العربية والإسلامية”.وأضاف المهندس المشيطي: “لقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين إنجازات غير مسبوقة سيخلدها التاريخ تمثلت في اصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة أسهمت في رفاهية المواطن وعززت مبدأ النزاهة،
وأصبحت المملكة وجهة لقادة العالم.. ومحوراً إستراتيجيا في كل الأحداث العالمية، كما عاشت المملكة مرحلة تجديد وبناء، وصنعت استدامة تنموية تواكب التطورات العالمية المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030.
ودعا المهندس المشيطي الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتمكين.

روابط ذات صلة

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة 2030

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة 2030
“كراني” يعلق على وصول “زائر أوروبي” للمملكة اليوم.. ويكشف تأثيره على هذه المناطق!

“كراني” يعلق على وصول “زائر أوروبي” للمملكة اليوم.. ويكشف تأثيره على هذه المناطق!
إطلاق مختبر «إنترنت الأشياء» الأول في المملكة

إطلاق مختبر «إنترنت الأشياء» الأول في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*