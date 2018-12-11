نائب وزير البيئة.. عهد خادم الحرمين الشريفين شهد إنجازات غير مسبوقة لرفاهية المواطن وتعزيز مبدأ النزاهة

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بأن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تحل علينا ونحن نعيش ما حققته المملكة من إنجازات وتغيرات جذرية على المستويات كافة،حيث تسير البلاد بقفزات متسارعة نحو مستقبل مزدهر.. ومن أهم وأبرز ذلك تنمية الاقتصاد السعودي التي تأتي قطاعات البيئة والمياه والزراعة كأحد أركانه الرئيسة الهامة.. التي تدعم بناء مجتمع يكفل لأفراده حق العيش الكريم وحياة متوازنة.. حيث تبنت الوزارة مجموعة مبادرات لتحقيق الاستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي والمساهمة في تحسين جودة الحياة.

ورفع المهندس المشيطي أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.. وقال: “أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله -؛ التهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.. وما تحقق في عهده الميمون من نهضة شاملة متنامية يشهدها واقعنا المعاش،وبلدنا يرفل بالأمن والازدهار ويعيش مرحلة التقدم والصدارة بين دول العالم،وهو يقف سداً منيعاً للأمتين العربية والإسلامية”.وأضاف المهندس المشيطي: “لقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين إنجازات غير مسبوقة سيخلدها التاريخ تمثلت في اصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة أسهمت في رفاهية المواطن وعززت مبدأ النزاهة،

وأصبحت المملكة وجهة لقادة العالم.. ومحوراً إستراتيجيا في كل الأحداث العالمية، كما عاشت المملكة مرحلة تجديد وبناء، وصنعت استدامة تنموية تواكب التطورات العالمية المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030.

ودعا المهندس المشيطي الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتمكين.