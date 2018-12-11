بحضور قيادات تعليم الطائف اللهيبي يدشن فعاليات الاحتفال بذكرى البيعة تحت شعار #لك_ياسلمان

المناطق_عادل الزهراني

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي فعاليات الإحتفال بذكرى البيعة الرابعة (بيعة وولاء) تحت شعار لك يا سلمان والتي تنظمها إدارة النشاط الطلابي “بنين وبنات” بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي ومشرفي النشاط الطلابي وعدد من طلاب المدارس . وقال اللهيبي اننا نحتفي هذه الأيام بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيّده الله-، مقاليد الحكم في البلاد، حيث تحلّ علينا هذه المناسبة الغالية ونحن نعيش في واحة من الأمن والأمان ورغد من العيش، بقيادة حكيمة، ورؤية طموحة سعيًا لغدٍ مشرق بفضل المولى عز وجل ، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل وقيادته الرشيدة. مثمنا جهود إدارتي النشاط الطلابي “بنين وبنات” على الاعداد والمتابعة للفعاليات وجهودهم المبذولة في ذلك.

واستمع اللهيبي بعدها الى عدد من الطلاب قدموا عبارات وطنية تجسد التراحم والتلاحم بين الشعب والقيادة وتجدد العهد والولاء .

يذكر أن فعاليات الاحتفاء بذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين لتوليه مقاليد الحكم قد أنطلقت فعالياتها بمدارس البنين والبنات وأندية مدارس الحي والروضات ومدارس تعليم الكبار وتستمر حتى بعد غد الخميس.