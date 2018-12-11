‏د.التميمي: مسيرة العطاء والنماء تتوالى في عهد الملك سلمان  

أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض د.صالح بن عبدالله التميمي، بأن ذكرى البيعة مناسبة عظيمة لأيام خالدة تسابق فيها الجميع لمبايعة مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أطال الله في عمره -.

ورفع د.التميمي التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله” بحلول الذكرى الرابعة للبيعة، في ظل مسيرة العطاء والنماء وتوالي مراحل التنمية والبناء، في عهد ملك الحزم والعزم، حيث تطل هذه الذكرى المجيدة.

وأضاف د.التميمي قائلًا: اتسم الملك سلمان -حفظه الله- بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به رعاه الله من صفات متميزة، أبرزها تفانيه في خدمة أمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأجمعه، كما حظي القطاع الصحي بالمملكة بدعم غير مسبوق واهتمام كبير من لدنه، ومن سمو ولي عهده –حفظهما الله- .

وأشار د.التميمي إلى أن التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض يخلق شبكة متكاملة ومترابطة تهدف إلى تسهيل وصول المستفيد للخدمة الصحية، وتواصلاً لجهود وزارة الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق رؤية 2030 لتحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصحية من خلال تقليل فترات الانتظار والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية.

وبين د.التميمي بأن أكثر من 17 ألف موظف وموظفة بمنطقة التجمع سيقودون التحول المؤسسي، وسيعملون معاً لبناء نظام صحي أكثر كفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال المنشآت التابعة له وهي:”مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الملك سلمان، مستشفى الإيمان، مستشفى عبد الرحمن الفيصل، مستشفى النقاهة، ومجموعة من مراكز الرعاية الصحية في جنوب غرب الرياض.

وختم د.التميمي تصريحه، سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.