فريق ذوي الإعاقة الحركية “عطاء” يشارك في مقهى السلامة بأرامكو السعودية

المناطق_منال الدوسري

شارك فريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة الحركية التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء في مقهى السلامة الذي نظمه نادي “أمان” التابع لإدارة الزيت بالمنطقة الجنوبية في أرامكو السعودية واستهدف به 150 موظفًا من منسوبيه، وذلك في قاعة النخيل بالمبرز.

حيث تمثلت المشاركة التي قدمها عددٌ من أعضاء الفريق في ورشة توعوية تحمل بين طياتها العديد من الهمسات الإرشادية حول السلامة المرورية وأخطار الحوادث، حيث أشاروا إلى الحوادث المرورية التي أعاقت أجسادهم ولم تعق إبداعهم وإرادتهم، بل زادهم إصرارًا وطموحًا لمواصلة الحياة، كما دعوا الحضور إلى أخذ العظة والعبرة من تجاربهم بعدم التهور أثناء القيادة واتباع وسائل السلامة حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، كما أوضحوا من خلالها أن الأشخاص ذوي الإعاقة مكون مجتمعي حاضر بقوة ومشارك بتفان في بناء الوطن، وأن إسهامهم واندماجهم رهين تمكينهم وتهيئة الوصول لهم دون عوائق وحواجز، وأن المجتمع بفضل الله بات أكثر تفهمًا واستيعابًا لما يتطلبه ذوو الإعاقة.

وحول المشاركة.. أشار سعادة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري إلى أن الجمعية تتطلع من خلال دورها المجتمعي الفاعل إلى الإسهام في نشر الوعي المروري وتثقيف أفراد المجتمع عبر إقامة اللقاءات التوعوية والمشاركات أو من خلال إنتاج أفلام قصيرة تسلط الضوء على وسائل السلامة المرورية وتحض على اتباعها والالتزام بمفاهيمها؛ الأمر الذي من شأنه تثقيف مختلف أفراد المجتمع بتفادي الأخطار وتجنب الحوادث؛ حفاظًا على الطاقات البشرية والموارد المالية.

كما ثمن “الجعفري” لأرامكو السعودية مساعيها الحثيثة وإسهاماتها الفاعلة في رفع مستوى الوعي بين موظفيها خاصة وأفراد المجتمع عامة، متقدمًا بشكره الجزيل لهم نظير دعوتهم الكريمة، كونها أتاحت للجمعية الفرصة في أن تكون شريكًا ملهمًا في تحقيق رسالتها.