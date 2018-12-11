بلدية شرق الدمام: مصادرة 150 كلجم أسماك ومواد غذائية فاسدة من احدى المنشآت الغذائية المخالفة

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ضبطت بلدية شرق الدمام مؤخرا إحدى البقالات المخالفة للنظام، والتي تبين من خلال المعاينة وجود عدة ملاحظات تتعلق بالصحة والنظافة، حيث تم مصادرة ١٠٠ كيلو أسماك فاسدة و٥٠ كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة الى ضبط عامل بدون شهادة صحية، كما تم إغلاق الموقع على الفور واتلاف الكميات المضبوطة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات والغرامات حسب الانظمة والتعليمات، يأتي ذلك ضمن الحملات التفتيشية التي تنفذها البلدية لضبط المخالفات في المنشآت الغذائية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، وتماشيا مع حملة #غذاؤكم_أمانة التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات في المملكة.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن البلدية تحرص على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبين ميدانيا، مشددا على تطبيق الاجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، وأن صحة المواطنين والمقيمين لن يتم التهاون فيها، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية، وسعي البلدية الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة من عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة, مضيفا بأن المنشآت الصحية تخضع الى برنامج رقابي مبرمج ضمن الخطط المجدولة ، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات.

وقال المهندس الغامدي أن أبرز المخالفات التي رصدتها إدارة صحة البيئة تمثلت في سوء صحة وسلامة الغذاء في المنشآت الغذائية, وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين, ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية من الأغذية المجمدة، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، و تخزين الأغذية في أماكن غير معتمدة وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية، وأشار أنها تتمثل في العادة في عدم حرص المنشأة على سلامة الغذاء والمستهلك ، مؤكدا حرص البلدية على تحقيق المعيار الأعلى للصحة من خلال التشديد على التزام المنشآت بقواعد النظافة العامة عن طريق وضع آلية للرقابة على هذه المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات عبر فريق من المراقبين, بالإضافة الى ضرورة امتثال المنشآت الصحية وسلامة غذاؤها وتعاونها لتصحيح أوضاعها من أجل سلامة وصحة المجتمع.

ودعا الغامدي جميع المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالإبلاغ عن اي مخالفات تتعلق بالصحة العامة من خلال مركز ٩٤٠