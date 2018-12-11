احدث الأخبار

حكومة اليمن والحوثيون يتبادلان كشوفات الأسرى والمعتقلين
أبرز المواد
 “هيئة المواصفات” توصي باقتناء الدفايات والسخانات المطابقة للمواصفات القياسية
أبرز المواد
 فريق ذوي الإعاقة الحركية “عطاء” يشارك في مقهى السلامة بأرامكو السعودية
المنطقة الشرقية
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الخبر
أبرز المواد
 ‏د.التميمي: مسيرة العطاء والنماء تتوالى في عهد الملك سلمان  
محليات
 بحضور قيادات تعليم الطائف اللهيبي يدشن فعاليات الاحتفال بذكرى البيعة تحت شعار #لك_ياسلمان
منطقة مكة المكرمة
 نائب وزير البيئة.. عهد خادم الحرمين الشريفين شهد إنجازات غير مسبوقة لرفاهية المواطن وتعزيز مبدأ النزاهة
محليات
 بلدية رجال ألمع تضبط العديد من المخالفات بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية
أبرز المواد
 الخارجية الألمانية تخاطب بغداد بشأن مواطنها “الداعشي” المحكوم عليه بالإعدام
أبرز المواد
 اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة 2030
أبرز المواد
 ,, مشاركة رائعة لكشافة ابتدائية الرياض بالمهرجان الوطني الترفيهي للاشخاص ذوي الاعاقة ,,
منطقة مكة المكرمة
 والد “العريس المطعون” بخميس مشيط يكشف آخر تطورات حالة ابنه الصحية!
أبرز المواد
حكومة اليمن والحوثيون يتبادلان كشوفات الأسرى والمعتقلين

حكومة اليمن والحوثيون يتبادلان كشوفات الأسرى والمعتقلين

أبرز المواد
“هيئة المواصفات” توصي باقتناء الدفايات والسخانات المطابقة للمواصفات القياسية

“هيئة المواصفات” توصي باقتناء الدفايات والسخانات المطابقة للمواصفات القياسية

أبرز المواد
فريق ذوي الإعاقة الحركية “عطاء” يشارك في مقهى السلامة بأرامكو السعودية

فريق ذوي الإعاقة الحركية “عطاء” يشارك في مقهى السلامة بأرامكو السعودية

المنطقة الشرقية
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الخبر

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الخبر

أبرز المواد

حكومة اليمن والحوثيون يتبادلان كشوفات الأسرى والمعتقلين

حكومة اليمن والحوثيون يتبادلان كشوفات الأسرى والمعتقلين
http://almnatiq.net/?p=667287
المناطق - متابعات

تبادل وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين كشوفات الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.

وقدم الوفد الحكومي كشوفات بثمانية آلاف ومئتي اسم، في حين قدم الانقلابيون كشوفات بسبعة آلاف اسم.

ويقضي الاتفاق أن يتم تبادل الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.

وأمس الاثنين، أكد المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفثس، في مؤتمر صحافي بالسويد، أن إعلان اتفاق وتفاصيل تبادل الأسرى – الذي تم توقيعه سابقاً – سيتم خلال اليومين المقبلين.

وأضاف “نحاول تقريب الهوة بين الوفدين حتى نستطيع اختتام هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وتابع: “ناقشنا بالتفصيل بنود اتفاقيات محتملة بين وفدي المشاورات، ونرغب أن تكون الدورة الحالية من المشاورات حاسمة”.

وكشف عن “مفاوضات لخفض التصعيد في الحديدة وتعز”، موضحاً أن “الأمم المتحدة يمكن أن تساعد من خلال مراقبين”.

وتابع: “سننشر كل ما ناقشناه قبل مغادرتي السويد، وسأقدم إحاطة لاحقاً إلى مجلس الأمن”.

وقال “إن المشاورات الجارية مفصلة وصعبة، وخاصة حول مطار صنعاء”.

روابط ذات صلة

“هيئة المواصفات” توصي باقتناء الدفايات والسخانات المطابقة للمواصفات القياسية

“هيئة المواصفات” توصي باقتناء الدفايات والسخانات المطابقة للمواصفات القياسية
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الخبر

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الخبر
بلدية رجال ألمع تضبط العديد من المخالفات بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية

بلدية رجال ألمع تضبط العديد من المخالفات بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*