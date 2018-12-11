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مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن مكاتب مساندة ووحدة التخاطب والنطق

مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن مكاتب مساندة ووحدة التخاطب والنطق
http://almnatiq.net/?p=667291
المناطق - الخرج
دشن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج صباح اليوم الثلاثاء مكاتب الخدمات المساندة لذوي الإعاقة، وذلك بحضور المشرف على برنامج مكاتب مساندة بوزارة الصحة وليد بن خليفة الشميمري، ونائبه فهد الزهراني، وكذلك مدير إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة في صحة الرياض سعد الحمير، ويرافقهم مدير المستشفى فهد بن محمد الممخور.
واطلع “الحضور” على مرافق مكاتب المساندة وما تحتويه من تجهيزات خاصة لخدمة مستفيديها من ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الرعاية الصحية المنزلية.
وتهدف “مكاتب مساندة” إلى لتعزيز استقلالية المستفيدين من خدماتها من خلال مساعدتهم على التنقل داخل المستشفى، وطلب التقارير الطبية، وإنهاء إجراءات فتح الملف للمستفيدين، وعمل المواعيد والتنسيق بين المستفيدين والطاقم الطبي، كذلك التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار بطاقات تخفيض أجور الإركاب والتسهيلات المرورية لذوي الإعاقة.
كما قامت إدارة المستشفى أيضاً بتدشين عيادة التخاطب المستحدثة مؤخراً، والتي تهتم بالتعامل مع حالات الأطفال الخاصة الذين يعانون من اضطرابات التخاطب ومشاكل نطق الحروف والتأتأة واضطرابات التوحد وفرط الحركة وبعض التخلف العقلي البسيط المرتبط بالنطق.
هذا وقد أوضح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن العيادة تعمل الآن ضمن العيادات الموجودة مسبقا بالمستشفى وستسهم في علاج اضطرابات التخاطب وفقد السمع وحالات التخلف العقلي وصعوبات التعلم والتوحد، بالإضافة إلى حالات تأخر النطق واللغة لدى الأطفال.
وأضاف أنه تم استقطاب أحد الكفاءات الطبية لإدارة هذه الوحدة التي تم تجهيزها بأحدث المواصفات لتسجل إضافة للخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة، تماشياً مع جهود وزارة الصحة ممثله في “صحة الرياض” لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين، مما يرفع من مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمستفيدين في محافظة الخرج.

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