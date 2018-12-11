نائب أمير القصيم يطلع على مركز المعلومات بالإمارة

المناطق - بريدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، اليوم ، على مركز المعلومات بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، وما يقوم به من أعمال لرصد ومتابعة وتحديث جميع المؤشرات والإحصائيات والمعلومات لدى القطاعات بالمنطقة كافة.

واستمع سموه لشرح مفصل عن المركز من مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة يوسف الحربي ، الذي أوضح أن المركز جاء ليكون المرجع الإحصائي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المنطقة ، وبناء قواعد بيانات متطورة ومحدثة باستمرار، وتوفير المعلومات التي تسهم في عملية صنع القرار للجهات التنظيمية والمستثمرين، وتقديم الخدمات المعلوماتيه للباحثين والمخططين وغيرهم.

ونوه سمو الأمير فهد بن تركي بالدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وسمو وزير الداخلية على ما تلقاه إمارة المنطقة ، من دعمٍ واهتمام خاصةً فيما يتعلق بالجانب التقني لتطوير بيئة العمل ، مثنياً بجهود ومتابعة سمو أمير المنطقة للمركز ، مشيداً بما يقدمه المركز من خدمات تساعد على تعزيز وتطوير خدمات القطاعات الحكومية وغيرها بطريقة متقدمة ودقيقة بواسطة كوادر سعودية.

وأشار سمو نائب أمير منطقة القصيم إلى أن هذه المراكز تسهم بصورة إيجابية في تحقيق التطلعات والسير وفق ما خطط له من تطور تقني ، مواكباً لرؤية المملكة 2030, التي تؤكد على جودة الخدمات ، والتميز في العمل التقني.

رافق سموه خلال اطلاعه على المركز وكيل الإمارة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عمر الربيعان ، وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي.