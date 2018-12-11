أمير تبوك يترأس اجتماع لجنه تنسيق ومتابعة المشروعات بالمنطقة

المناطق - تبوك

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشاريع اليوم بمكتب سموه بالأمارة اجتماع اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشاريع بالمنطقة وفي بداية الاجتماع أكد سموه ان هذا الاجتماع هو استمرار للاجتماعات السابقة لمتابعة والتنسيق بين الإدارات للقضاء على أي عائق قد يواجه تنفيذ المشروعات . مؤكداً سموه على أهميه مواصلة الأداء ووضع الخطط بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات في اوقاتها المحددة التى تخدم مصلحة المواطن تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله

بعد ذلك تم استعراض تقرير المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في منطقة تبوك والاطلاع على نسب الانجاز في تلك المشروعات واستعرض الاجتماع تقرير توزيع احياء مدينة تبوك الي 4 مناطق وتقييم حاله الخدمات في المنطقة الثانية وتحديد الاولويات في تقديم الخدمات لتلك المناطق واستكمالها حسب الولويات التنمية لتلك الاحياء وماثم تنفيذه من اعمال

كما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من القرارات .