أمير نجران يستعرض برنامج تطوير وزارة الداخلية

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما تشهده المملكة من قفزات تطويرية نوعية في القطاعات والأجهزة كافة، بهدف رفع الكفاءة وتحقيق الجودة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، في ظل الرعاية الكريمة والدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

واستعرض سموه في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، تفاصيل برنامج “تطوير وزارة الداخلية”، في شرح قدمه الرئيس التنفيذي للبرنامج، الدكتور زيدان بن خلف العنزي، حيث تم اعتماد البرنامج بنتشكيل لجنة لتطوير الوزارة، برائة سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ، ويحظى تنفيذه بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.

واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء على آلية تنفيذ البرنامج، ومراحله، لتحقيق أهدافه نحو تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارات المناطق، بما يضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق بتميز وجودة، وتصميم وتنفيذ عالي ضمن استراتيجية شاملة ومنظومة عمل مؤسسي تستفيد من الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة نجران، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، والوكلاء المساعدون ومديرو العموم بالإمارة.