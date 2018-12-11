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وزير الخارجية اليمني : قائمة الأسرى مفتوحة..وقدمنا كشفا بـ8576 معتقلا

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وزير الخارجية اليمني : قائمة الأسرى مفتوحة..وقدمنا كشفا بـ8576 معتقلا

وزير الخارجية اليمني : قائمة الأسرى مفتوحة..وقدمنا كشفا بـ8576 معتقلا
http://almnatiq.net/?p=667309
المناطق - متابعات

أعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن وفد الشرعية قدم قائمة تضم 8576 معتقلا يمنيا في سجون ميليشيا الحوثي.

وأضاف اليماني في عدة تغريدات على حسابه في “تويتر”: “قمنا اليوم بتقديم قائمة من ٨٥٧٦ اسما، لفئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب وإعلاميين وأطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء وأطباء، معتقلين تعسفيا ومخفين قسرا في معتقلات وسجون الحوثي”.

وأضاف أن هذه القائمة مفتوحة بحسب الاتفاق لتشمل أي قوائم لاحقة.

وتابع اليماني أنه “بإطلاق سراح المعتقلين ستعود الابتسامة إلى آلاف الأسر اليمنية وسيشكل ذلك نجاحًا لجهد إنساني قاده المبعوث الأممي.

وأكد وزير الخارجية اليمني أنه “من أجل هؤلاء تعمل الحكومة حتى لا تستغل معاناتهم الإنسانية من قبل الانقلابيين لتحقيق أهداف سياسية، ونؤكد أنه يجب احترام الضمانات الأممية بعدم إعادة اعتقال أي منهم”.

وكان وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين قد تبادلا كشوفات الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.

وقدم الانقلابيون كشوفات بسبعة آلاف اسم.

ويقضي الاتفاق أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.

 

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