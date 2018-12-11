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نائب أمير منطقة مكة يلتقي أمين الطائف

نائب أمير منطقة مكة يلتقي أمين الطائف
http://almnatiq.net/?p=667339
المناطق - جدة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة، أمين الطائف المهندس محمد بن هميل.
واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها أمانة الطائف خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية، كما استعرض سموه الأعمال التي تمت للتعامل مع الأمطار التي شهدتها الطائف مؤخرا.
واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الأمانة في جانب معالجة بعض المشاكل التخطيطية والبيئية ومن ذلك  نقل سوق المواشي من وسط الأحياء السكنية شمال الطائف إلى موقعه الجديد خارج النطاق السكاني.

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