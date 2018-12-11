الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل عددا من القضاة والمشايخ بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين

جازان - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، عددا من اصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.

وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، رافعاً التهنئة باسم الجميع لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما اللَّه-, منوهًا بالقيادة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -والتي تأتي ظل ما يعشيه الوطن من عزة وشموخ وعطاء وضعت المملكة في مقدمة دول العالم أجمع.

منوها سموه ، بما تقدمه القيادة الرشيدة من خدمات وما توليه من حرص واهتمام ودعم لكافة المجالات بما فيه خير الوطن وخدمة وراحة ورفاهية المواطن.

من جهتهم جدد المشايخ ، البيعة والولاء والسمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- , داعين الله تعالى أن يمدهما بعونه وتوفيقه , وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

حضر اللقاء وكيل امارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.